Trabzonspor'da Bjelica harekatı

Trabzonspor, prensip anlaşmasına vardığı Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica'yı görüşmek üzere Türkiye'ye davet etti.

Trabzonspor, prensip anlaşmasına vardığı Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica'yı görüşmek üzere Türkiye'ye davet etti.

Teknik direktör arayışındaki Trabzonspor'da, Nenaj Bjelica ile menajerler aracılığıyla yapılan görüşmede önemli mesafe kat edildi. Trabzonspor yönetiminin prensip anlaşmasına vardığı Hırvat teknik adam, yüz yüze görüşmek üzere Türkiye'ye davet edildi. Bordo-mavililer, son detaylarda anlaşma sağlanması durumunda Bjelica ile sözleşme imzalayacak.