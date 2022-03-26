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Trabzonspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor

Demirören Haber Ajansı - Selay Saykal - Spor
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Trabzonspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor

Süper Lig'in lideri Trabzonspor, 31'inci haftada oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Süper Lig'in lideri Trabzonspor, 31'inci haftada oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 11.00'de hazırlıklarını sürdüren bordo mavili oyuncular, dinamik ısınma ve koordinasyon çalışmalarının ardından 5'e 2 ve şut çalışmaları gerçekleştirdi. Çift kale maç ile tamamlanan antrenmanda tedavi sürecindeki Marek Hamsik takımdan ayrı düz konu yaparak topsuz çalışma gerçekleştirdi. Bugünkü idmanda, izinli oyuncular Antony Nwakaeme ile Edin Visca, tedavileri devam eden Anders Trondsen ile Vitor Hugo ve milli takımdaki oyuncular yer almadı.Bordo-mavililer Beşiktaş maçı hazırlıklarına yarın yapılacak antrenmanla devam edecek.


Trabzonspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor

Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Spor

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Ali Yılmaz, Beşiktaş, Spor, Haberler

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