Trabzonspor'da aşil tendonu yırtılan Peres ameliyat edilecek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzonspor'da aşil tendonu yırtılan Peres ameliyat edilecek

Demirören Haber Ajansı - Selay Saykal - Spor
 - Güncelleme:
Trabzonspor'da aşil tendonu yırtılan Peres ameliyat edilecek

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü haftasında oynanan Adana Demirspor karşılaşmasında sakatlanan Bruno Peres'in aşil tendonunun yırtıldığını ve ameliyat edileceğini açıkladı.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü haftasında oynanan Adana Demirspor karşılaşmasında sakatlanan Bruno Peres'in aşil tendonunun yırtıldığını ve ameliyat edileceğini açıkladı.

Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü haftasında deplasmanda oynanan ve Trabzonspor'un 3-1 galip geldiği Adana Demirspor karşılaşmasında penaltı golü atan Bruno Peres, maçın ilk yarısında ayağında ağrı olduğu için oyuna devam edemedi. Bordo mavili kulüp, bugün MR'ı çekilen Brezilyalı oyuncunun sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.Kulüp doktoru Op. Dr. Hakan Çelik "Hafta sonu oynadığımız Adana Demirspor karşılaşmasında sol ayak bileğinden sakatlanan Bruno Peres'in bugün çekilen MR'ında sol aşil tendonunda yırtık tespit edilmiştir. Futbolcumuzun ameliyatı planlanmaktadır." dedi.


Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Spor

Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Trabzonspor, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title