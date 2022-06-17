Trabzonspor'da Abdülkadir Parmak veda etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzonspor'da Abdülkadir Parmak veda etti

Demirören Haber Ajansı - Selay Saykal - Spor
 - Güncelleme:
Trabzonspor'da Abdülkadir Parmak veda etti

Trabzonsporlu oyuncu Abdülkadir Parmak, bordo mavili takıma veda etti.

Trabzonsporlu oyuncu Abdülkadir Parmak, bordo mavili takıma veda etti.

Trabzonspor'da sezonun ikinci devresinde Yukatel Kayserispor'a kiralanan ve sözleşmesi sona eren Abdülkadir Parmak, yeni sezon hazırlıkları için yapılacak kampın kadrosunda yer almadı. Kamp kadrosundan çıkarıldığını öğrenen oyuncu sosyal medya hesabından veda mesajı yayınladı. Parmak mesajında, "Yeni sezon öncesinde kamp kadrosunda yer almadığımı ve gelecek sezon için de kadroda düşünülmediğimi öğrenmiş bulunuyorum. Hocalarımın ve yönetimin kararına saygı duyuyorum ve yeni sezonda Trabzonspor'a tüm kulvarlarda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL KAMPI İPTAL EDİLDİ

2021-22 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor'un yeni sezon hazırlıkları için yapacağı kamp programı şekillenmeye başladı. TFF'nin İstanbul Riva'daki tesislerinde yapılması planlanan kamp programını iptal eden bordo mavili takım, 27 Haziran'da Trabzon'da toplanacak ve 4 Temmuz'da Slovenya'ya gidecek.


Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Spor

Kayserispor Trabzonspor İstanbul Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title