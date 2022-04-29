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Trabzonspor'da 2 eksik

Demirören Haber Ajansı - Selay Saykal - Spor
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Trabzonspor'da 2 eksik

Süper Lig'de şampiyonluğu ilan etmek için 1 puana ihtiyacı bulunan Trabzonspor, ligin 35'inci haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor karşısında şampiyonluk maçına çıkıyor.

Süper Lig'de şampiyonluğu ilan etmek için 1 puana ihtiyacı bulunan Trabzonspor, ligin 35'inci haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor karşısında şampiyonluk maçına çıkıyor.

Trabzonspor'un Fraport TAV Antalyaspor karşısına çıkacağı şampiyonluk maçı öncesinde kadrosunda eksikler bulunuyor. Geçtiğimiz hafta oynanan Adana Demirspor maçında sakatlanan ve ameliyat olan Peres ile tedavisi süren Trondsen yarınki mücadelede sahada olmayacak. Sakatlık sürecini atlatan ve bu hafta idmanlarda düz koşu yapan Hüseyin Türkmen ve Nwakaeme'nin durumu maç saatinde belli olacak. Adana Demirspor karşılaşmasında Peres sakatlandıktan sonra sağ beke geçen Dorukhan'ın yarınki karşılaşmada da bu mevkide oynaması bekleniyor.

MUHTEMEL 11

Trabzonspor'un yarın karşılaşacağı Fraport TAV Antalyaspor muhtemel 11'i şöyle:

"Uğurcan, Dorukhan, Hugo, Denswil, Bakasetas, Siopis, Hamsik, Abdülkadir, Visca, Djaniny, Cornelius."


Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Spor

Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Antalyaspor, Trabzonspor, Spor, Haberler

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