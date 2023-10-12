Teknik Direktör Nenad Bjelica ile yolların ayrılmasının ardından Trabzonspor'da 2. Abdullah Avcı dönemi başlıyor. Avcı, daha önce Trabzonspor'u şampiyonluğa taşımıştı.

Teknik Direktör Nenad Bjelica ile yolların ayrılmasının ardından Trabzonspor'da 2. Abdullah Avcı dönemi başlıyor.

Trabzonspor'un başına 10 Kasım 2020 tarihinde gelen ve 8 Mart 2023'de ayrılık yaşayan Abdullah Avcı, yeniden bordo-mavilileri çalıştıracak. 2. kez Karadeniz ekibinin başına geçmeye hazırlanan Avcı, bordo-mavili takımda 2021-2022 sezonunda şampiyonluk yaşamıştı. Abdullah Avcı ayrıca 2020-2021 ve 2022-23 sezonlarında ise TFF Süper Kupa zaferleri elde etmişti.

Trabzonspor'un başında 848 gün kalan Abdullah Avcı, 116 maçta; 65 galibiyet, 22 mağlubiyet ve 29 beraberlik alarak maç başına 1.93 puan ortalaması yakalamıştı. - TRABZON