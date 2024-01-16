Trabzonspor'da 13 futbolcu gol attı
Trendyol Süper Lig'in 20 maçlık döneminde Trabzonspor'da 13 farklı futbolcu rakip fileleri havalandırdı. Onuachu 9 golle en fazla gol atan oyuncu oldu.
Trendyol Süper Lig'in 20 maçlık döneminde, Trabzonspor'da 13 futbolcu rakip fileleri havalandırmayı başardı.
Haftayı 1-1'lik Bitexen Antalyaspor beraberliğiyle kapatan bordo-mavili takımda Taxiarchis Fountas'ın fileleri havalandırmasıyla gol atan oyuncu sayısı 13'e yükseldi.
Karadeniz ekibinde, Onuachu 9 golle en fazla gol kaydeden oyuncu olurken Bakasetas ve Trezeguet 4'er, Visca 3, Pepe, Enis Destan, Bardhi ve Benkovic'in 2'şer, Denswil, Göktan Gürpüz, Berat Özdemir, Mendy ve Fountas da 1'er gol attı.
Trabzonspor'un 9. haftada Corendon Alanyaspor'u 1-0 yendiği maçta ise Alanyasporlu futbolcu Fidan Aliti topu kendi kalesine gönderdi.
20 maçın 4'ünde gol atamadı
Trabzonspor, ligde 20 maçlık dönemde 4 karşılaşmada gol atma başarısı gösteremedi.
Bordo-mavililer, ligin 2. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-0, ligin 8. haftasında Yukatel Adana Demirspor'a 1-0 yenildiği, ligin 10. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldığı, ligin 14. haftasında sahasında Mondihome Kayserispor'a 1-0 mağlup olduğu karşılaşmalarda gol atamadı.
Trabzonsporlu futbolcuların gol attığı 15 karşılaşma ve oyuncular
Trabzonspor'un ligde gol attığı 15 maç ve gol atan oyuncular şunlar:
|Maç
|Sonuç
|Gol atan oyuncu
|Trabzonspor-Antalyaspor
|1-0
|Denswil
|Trabzonspor-Çaykur Rizespor
|2-3
|Bakasetas, Enis Destan
|Kasımpaşa-Trabzonspor
|1-5
|Bardhi (2), Enis Destan, Göktan Gürpüz, Benkovic
|Trabzonspor-Beşiktaş
|3-0
|Onuachu, Bakasetas, Visca
|Atakaş Hatayspor-Trabzonspor
|3-2
|Visca, Onuachu
|Trabzonspor-Siltaş Yapı Pendikspor
|2-1
|Onuachu, Bakasetas
|Fenerbahçe-Trabzonspor
|2-3
|Onuachu, Berat Özdemir, Pepe
|Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor
|2-1
|Onuachu (2)
|EMS Yapı Sivasspor-Trabzonspor
|3-3
|Pepe, Onuachu, Trezeguet
|Gaziantep FK-Trabzonspor
|1-3
|Trezeguet (2), Bakasetas
|İstanbulspor-Trabzonspor
|0-3 (h)
|Trezeguet, Onuachu
|Trabzonspor-RAMS Başakşehir
|1-1
|Mendy
|MKE Ankaragücü-Trabzonspor
|0-1
|Visca
|Trabzonspor-Yılport Samsunspor
|2-1
|Onuachu, Benkovic
|Bitexen Antalyaspor-Trabzonspor
|1-1
|Fountas