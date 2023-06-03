S üper Lig'in 37'nci haftasında Trabzonspor, Corendon Alanyaspor'u 5-1 mağlup etti. Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica ve Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Futbolu bırakma kararı alan Marek Hamsik'in iç sahadaki son maçı olduğu için müsabakanın duygu dolu geçtiğini söyleyen Bjelica, "Hem skor hem de oyun için mutluyum. Bugün çok büyük bir oyuncunun vedası da oldu. Marek hem bize, hem takıma, hem taraftara son iç saha maçıyla veda etme fırsatı buldu. Onun zaferle veda edebilmesi bizi ayrıca mutlu etti. Kendisi harika bir futbolcu. Onun son antrenörü olmaktan ve onunla çalışmış olmaktan dolayı kendimi gururlu hissediyorum" dedi.

Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan da, Trabzonspor karşısında ağır yenilgi aldıklarını ve bundan ders çıkaracaklarını söyledi. Erdoğan, "Son maçı iyi bir futbol ve skorla bitirmek istiyorduk. Rakibi biliyorduk ve ona göre oyun planı yaptık. Yediğimiz ikinci gol ve kırmızı kart görene kadar başarılı bir oyun sergiliyorduk. Sahada iyi bir Trabzonspor vardı. Yediğimiz gollerden sonra geriye çekilmemiz gerekiyordu. İlk yarı sonuna kadar çok ciddi sorunlar ve sıkıntılar oldu. İkinci yarı biraz daha savunma ağırlıklı oynadık. 4-1'lik skordan sonra gerçekçi olmamız gerekiyordu. Kontra ataklardan belki bir fırsat buluruz umuduyla oyun planı yaptık ama olmadı. Ağır bir mağlubiyet oldu. Oyuncularım ve ekibimle bu maçtan dersler çıkarmamız gerekiyor. Yeni sezon planlamasını da Alanyaspor'u özlediğimiz günlere taşımak, son dönemde yukarıyı zorlayan bir Alanyaspor yaratmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.