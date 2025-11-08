Haberler

Trabzonspor, Corendon Alanyaspor'u 1-0 Önde Tamamladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trenyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, Corendon Alanyaspor karşısında 15. dakikada Onuachu'nun attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Stat: Papara Park

Hakemler: Ali Şansalan, Anıl Usta, Süleyman Özay

Trabzonspor : Onana, Pina, Baniya, Okay Yokuşlu, Mustafa Eskihellaç, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Olaigbe, Augusto, Onuachu

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Makouta, Maestro, Hadergjonaj, Ruan (Dk. 36 Enes Keskin), Hagi, Hwang, Meschack

Gol: Dk. 15 Onuachu ( Trabzonspor )

Sarı kart: Dk. 43 Hadergjonaj (Corendon Alanyaspor)

Trenyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, Corendon Alanyaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

9. dakikada Pina'nın uzun pasında savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza alanı çizgisi önünde Olaigbe'nin önüne düştü. Bu futbolcunun sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

15. dakikada Trabzonspor'un golü geldi. Onana'nın ceza alanından eliyle başlattığı topu sol kanattan Mustafa Eskihellaç ceza alanına doğru taşıyarak Onuachu'ya aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda, açıyı daraltan kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan dönen top Onuachu'ya çarparak filelere gitti: 1-0

22. dakikada Maestro'nun ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Onana'nın önünden seken top yandan auta gitti.

27. dakikada uzak mesafeden Olaigbe'nin şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran'ı geçen top yandan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı bordo-mavili takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor
Kocaeli'deki yangın faciasında 7 kişi açığa alındı

Parfüm tesisindeki faciada çok sayıda kişi açığa alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 kişinin öldüğü yangında tüyler ürperten görüntü: Alevlerin arasından çıkıp geldi

Cehennemden kaçış! Görüntü bu sabah Türkiye'de kaydedildi
Okulda 'Andımız' krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama öğrenciler durmadı

Okulda "Andımız" krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama...
Stanimir Stoilov: Bir gün Vincenzo Montella'yı arayacağım

Stanimir Stoilov: Bir gün Montella'yı arayacağım
Böylesi 40 yılda bir görülür! İtalya Ligi'ndeki 3 maçın skoru da aynı

Böylesi 40 yılda bir görülür! İtalya'daki 3 maçın skoru da aynı
6 kişinin öldüğü yangında tüyler ürperten görüntü: Alevlerin arasından çıkıp geldi

Cehennemden kaçış! Görüntü bu sabah Türkiye'de kaydedildi
Avukatı açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı

Avukatı Açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı
Premier Lig'in lideri Arsenal'e 90+4'te büyük şok

Ne maç ama! Premier Lig'in lideri Arsenal'e 90+4'te büyük şok
Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi

Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi
İndirim izdihamı: Haberi alan mağazanın önündeki kuyruğa koştu

Haberi alan kendini sokağa atınca ortaya bu görüntü çıktı
Bomba iddia: Gedson Fernandes, Süper Lig'in iki devine haber yolladı

Bomba iddia: Gedson, Süper Lig'in iki devine haber yolladı
Juan, Göztepe'yi 3 dakika içerisinde galibiyete taşıdı

3 dakikada 2 gol attı, takımına galibiyeti getirdi
'Davulun efsanesi' Adem Göçer memleketi Kırşehir'de vefat etti

UNESCO unvanlıydı! "Davulun efsanesi" hayatını kaybetti
Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek

Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.