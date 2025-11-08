Trabzonspor, Corendon Alanyaspor'u 1-0 Önde Tamamladı
Trenyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, Corendon Alanyaspor karşısında 15. dakikada Onuachu'nun attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
Stat: Papara Park
Hakemler: Ali Şansalan, Anıl Usta, Süleyman Özay
Trabzonspor : Onana, Pina, Baniya, Okay Yokuşlu, Mustafa Eskihellaç, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Olaigbe, Augusto, Onuachu
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Makouta, Maestro, Hadergjonaj, Ruan (Dk. 36 Enes Keskin), Hagi, Hwang, Meschack
Gol: Dk. 15 Onuachu ( Trabzonspor )
Sarı kart: Dk. 43 Hadergjonaj (Corendon Alanyaspor)
9. dakikada Pina'nın uzun pasında savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza alanı çizgisi önünde Olaigbe'nin önüne düştü. Bu futbolcunun sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
15. dakikada Trabzonspor'un golü geldi. Onana'nın ceza alanından eliyle başlattığı topu sol kanattan Mustafa Eskihellaç ceza alanına doğru taşıyarak Onuachu'ya aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda, açıyı daraltan kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan dönen top Onuachu'ya çarparak filelere gitti: 1-0
22. dakikada Maestro'nun ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Onana'nın önünden seken top yandan auta gitti.
27. dakikada uzak mesafeden Olaigbe'nin şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran'ı geçen top yandan auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı bordo-mavili takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.