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Trabzonspor, Corendon Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Corendon Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda oynayacağı Corendon Alanyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, rondo çalışması ve taktik idman gerçekleştirdi.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü Corendon Alanyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Futbolcular, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, ısınmanın ardından dar alanda rondo çalışması gerçekleştirdi. İdman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak uçakla Alanya'ya gidecek.

Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor
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