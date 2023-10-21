Trabzonspor, Corendon Alanyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk edecek olan Trabzonspor, antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda teknik ısınma ve pas organizasyonları çalışmaları gerçekleştirildi.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 23 Ekim Pazartesi günü Corendon Alanyaspor'u konuk edecek Trabzonspor, hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde, teknik ısınma çalışması gerçekleştirildi.
Antrenman, 5'e 2 pas organizasyonunun ardından sonuçlandırma çalışmasıyla sona erdi.
Bordo-mavililer, maçın hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.
Kaynak: AA / Spor