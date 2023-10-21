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Trabzonspor, Corendon Alanyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk edecek olan Trabzonspor, antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda teknik ısınma ve pas organizasyonları çalışmaları gerçekleştirildi.