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Trabzonspor, Corendon Alanyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk edecek olan Trabzonspor, antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda dinamik ısınma ve 5'e 2 çalışması gerçekleştirildi. Sakatlıktan dönen oyuncular takımdan ayrı çalıştı. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.