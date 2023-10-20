Trabzonspor, Corendon Alanyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk edecek olan Trabzonspor, antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda dinamik ısınma ve 5'e 2 çalışması gerçekleştirildi. Sakatlıktan dönen oyuncular takımdan ayrı çalıştı. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 23 Ekim Pazartesi günü Corendon Alanyaspor'u konuk edecek Trabzonspor, hazırlıklarına devam ediyor.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve 5'e 2 çalışması gerçekleştirildi.
Bordo-mavili ekibin antrenmanı, geniş alandaki oyunun ardından çift kale maçla sona erdi.
Sakatlıktan dönen Onuachu ve Trezeguet ile gribal enfeksiyonu geçen Enis Bardhi takımdan ayrı çalıştı.
Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.