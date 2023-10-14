Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Corendon Alanyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 23 Ekim Pazartesi günü sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarına devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki sabah antrenmanında futbolcular, ilk bölümde pas ve koordinasyon çalışması gerçekleştirdi. 5'e 2'yle devam eden idman, sonuçlandırma çalışması ve çift kale maçla tamamlandı.

Bordo-mavili takım, Alanyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.