Trabzonspor, Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki takım, antrenmanlarla maç hazırlıklarını sürdürüyor.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 23 Ekim Pazartesi günü sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarına devam ediyor.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki günün ilk antrenmanında futbolcular, dinamik ısınma ve denge çalışması gerçekleştirdi.
Antrenman, salonda kuvvet çalışması ile sona erdi.
Öte yandan Avcı'nın yardımcıları da antrenmanda yer aldı.
Bordo-mavili takım Alanyaspor maçı hazırlıklarını akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Kaynak: AA / Spor