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Trabzonspor Corendon Alanyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Trabzonspor Corendon Alanyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
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Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, antrenmanlara başladı. Bordo-mavililer, yenileme ve sprint çalışmalarıyla hazırlıklarını sürdürüyor.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında Corendon Alanyaspor ile 8 Ocak Çarşamba günü sahasında karşılaşacak Trabzonspor, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda ligin 18. haftasında Reeder Samsunspor ile oynanan maçta forma giyen bordo-mavili oyuncular, yenileme çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular sürat, dar alan ve anaerobik çalışmaları yaptı.

Trabzonspor, Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Spor
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