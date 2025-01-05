Trabzonspor Corendon Alanyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, antrenmanlara başladı. Bordo-mavililer, yenileme ve sprint çalışmalarıyla hazırlıklarını sürdürüyor.
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında Corendon Alanyaspor ile 8 Ocak Çarşamba günü sahasında karşılaşacak Trabzonspor, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda ligin 18. haftasında Reeder Samsunspor ile oynanan maçta forma giyen bordo-mavili oyuncular, yenileme çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular sürat, dar alan ve anaerobik çalışmaları yaptı.
Trabzonspor, Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Spor