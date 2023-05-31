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Trabzonspor, Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Spor Haberleri

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında sahasında oynayacağı Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Nenad Bjelica yönetiminde yapılan antrenmanın detayları haberimizde.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında sahasında oynayacağı Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma ve koordinasyon çalışması gerçekleştirildi. Rondo ve sonuçlandırmayla devam eden antrenman, dar alanda oyun ile tamamlandı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Nenad Bjelica Trabzonspor Spor Haberler

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