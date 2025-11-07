Haberler

Trabzonspor, Corendon Alanyaspor ile Zirve Mücadelesine Çıkıyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gerisinde kalan bordo-mavililer, galip gelerek zirve yarışında iddialı kalmak istiyor.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

Papara Park'ta saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Ligde 29 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'ın 5, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin de 1 puan gerisinde 24 puanla 3. sırada yer alan bordo-mavililer, rakibini mağlup ederek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.

Ligde 4 maçlık galibiyet serisinin ardından geçen hafta deplasmanda Galatasaray ile golsüz berabere kalan Karadeniz ekibi, Corendon Alanyaspor karşısında yara almadan yoluna devam etmek istiyor.

Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonuna bildirilen listede ismi yer almayan Nwakaeme'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Batagov, Savic ve Salih Malkoçoğlu ile kırmızı kart cezalısı Bouchouari, yarınki maçta forma giyemeyecek.

