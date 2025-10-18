Haberler

Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u 2-1 Geçti

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, Çaykur Rizespor ile karşılaştı ve ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı. Trabzonspor'un gollerini 2. dakikada Augusto ve 19. dakikada Onuachu kaydetti. Çaykur Rizespor'un tek golü ise 27. dakikada Rak Sakyi'den geldi.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Halil Umut Meler, Candaş Elbil, Mehmet Akıncık

Çaykur Rizespor : Fofana, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Samet Akaydin, Hojer, Papanikolaou, Laçi, Rak Sakyi, Buljubasic, Emrecan Bulut, Jurecka

Trabzonspor : Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Okay Yokuşlu, Folcarelli, Oulai, Olaigbe, Augusto, Onuachu

Goller: Dk. 2 Augusto, Dk.19 Onuachu ( Trabzonspor ), Dk. 27 Rak Sakyi ( Çaykur Rizespor )

Sarı kart: Dk. 42 Laçi (Çaykur Rizespor )

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki maçta Trabzonspor, Çaykur Rizespor karşısında ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

2. dakikada Trabzonspor 1-0 öne geçti. Olaigbe'nin soldan ortasında, savunmadan seken topu ceza alanının sağ çaprazında önünde bulan Augusto'nun plase vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Fofana'nın sağından filelerle buluştu.

10. dakikada soldan ceza alanına doğru hareketlenen Olaigbe'nin pasında yine sağ çaprazında topla buluşan Augusto'nun sert şutunda, kaleci Fofana'nın da müdahale ettiği top direkten oyun alanına döndü.

19. dakikada Trabzonspor Onuachu'nun golüyle farkı 2'ye çıkardı. Pina'nın sağdan kullandığı serbest atışta ceza alanı içinde yükselen Onuachu, kafa vuruşuyla topu kaleci Fofana'nın sol köşesinden filelere gönderdi : 0-2.

27. dakikada Savic'in hatalı geri pasında Batagov'dan önce topla buluşarak kaleci Onana ile bir anda karşı karşıya kalan Rak Sakyi yerden vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Spor
