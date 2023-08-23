Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçının biletleri satışa çıkıyor

Trabzonspor'un Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın biletleri saat 11.00'de satışa sunulacak. Bilet fiyatları ve satın alma detayları açıklandı.

Trabzonspor'un Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 26 Ağustos Cumartesi günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı karşılaşmanın biletleri saat 11.00'de satışa sunulacak.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Papara Park'ta oynanacak maçın biletlerinin VIP Platinum-B Blok 750, VIP Platinum A-C Blok 600, VIP Gold 400, VIP Silver 300, batı tribün 150, doğu üst tribün 100, fırtına tribün 75, güney-kuzey kale arkası tribün 50 liradan satışa sunulacağı belirtildi.

Trabzonspor biletlerinin, Çaykur Rizespor logolu kartlar hariç tüm Passolig kartlarla satın alınabileceği aktarılan açıklamada, misafir takım logolu kartların sadece misafir takım tribününden bilet satın alabileceği, bilet transfer kısıtlarının, bilet satış logo kısıtlarıyla aynı olduğu kaydedildi.

Açıklamada, karşılaşma özelinde maça gelemeyecek kombine sahiplerinin, maçlık olarak koltuklarını "Hesabım-Kombine Kulübe Devir" sekmeleri altından satılması için kulüplerine devrederek destek olabilecekleri ifade edilerek, engelli biletlerinin ise biletlerin satışa çıkmasıyla Atatürk Alanı Passolig gişelerinden tanımlanacağı bildirildi.