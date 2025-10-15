Haberler

Trabzonspor, Çaykur Rizespor Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Çaykur Rizespor Maçına Hazırlanıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanda ısınma çalışmasının ardından taktik çalışması yapıldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavililer, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması yaptı. Antrenman, 5'e 2 ve dar alanda oyunun ardından taktik çalışmasıyla sona erdi.

Trabzonspor, karşılaşmanın hazırlıklarına yarın da devam edecek.

Kaynak: AA / Hatice Diler - Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eskişehir'deki nadir toprak elementleri sahası, dünyanın en büyük ikincisi

O şehrimizi şahlandıracak keşif! Dünyanın en büyük ikincisi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ters yöne girip racon kesen sürücü bedelini ağır ödedi

Ters yöne girip racon kesen sürücü bedelini ağır ödedi
Kalp krizi geçiren Fatih Ürek yoğun bakımda! Hastaneden ilk açıklama geldi

Yoğun bakıma kaldırılan Ürek hakkında hastaneden ilk açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.