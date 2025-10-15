Trabzonspor, Çaykur Rizespor Maçına Hazırlanıyor
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanda ısınma çalışmasının ardından taktik çalışması yapıldı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Bordo-mavililer, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması yaptı. Antrenman, 5'e 2 ve dar alanda oyunun ardından taktik çalışmasıyla sona erdi.
Trabzonspor, karşılaşmanın hazırlıklarına yarın da devam edecek.
Kaynak: AA / Hatice Diler - Spor