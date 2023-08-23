Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, hafta sonu sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçı için hazırlıklarını tek idmanla sürdürdü. Futbolcular, koordinasyon ve pas çalışması yaptı ve taktik oyun çalışmasıyla antrenmanı tamamladı. Hazırlıklar yarın yapılacak idmanla devam edecek.