Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 26 Ağustos Cumartesi evinde ağırlayacağı Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın ikinci bölümünde ise çift kale gol çalışması yapıldı.

Geçen hafta oynanan Galatasaray mücadelesinde iki kaburga kemiği kırılan Mahmoud Trezeguet ile sakatlıkları devam eden Mislav Orsic ve Joaquin Fernandez antrenmanda yer almadı.

Sabah saatlerinde kente gelen yeni transfer Taxiarchis Fountas da antrenmanda yer aldı.