Trabzonspor, Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trabzonspor, Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Trabzonspor, Süper Lig'in 9'uncu haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçına hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenman teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapıldı ve sakat oyuncular dikkat çekti.

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 9'uncu haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde ilk 20 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi. 5'e 2 ile devam eden antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi. Bordo-mavili takımda sakatlığı sebebiyle Tony Nwakaeme ile kas yorgunluğu olan Cihan Çanak antrenmanda yer almadı.

Bordo-mavili takım, yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor


