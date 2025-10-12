Trabzonspor, Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde devam etti. Antrenmanda milli takımda bulunan oyuncular yer almadı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan çalışmaya milli takımlarda bulunan oyuncular yer almadı. Bordo-mavililer, antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirdi. Karadeniz ekibi altyapıdan gelen oyuncuların da katılımıyla antrenman maçı yaparak günü tamamladı.
Bordo-mavililer, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı iznin ardından 14 Ekim Salı günü gerçekleştireceği çalışmayla devam edecek. - TRABZON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor