Haberler

Trabzonspor, Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trabzonspor, Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde devam etti. Antrenmanda milli takımda bulunan oyuncular yer almadı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan çalışmaya milli takımlarda bulunan oyuncular yer almadı. Bordo-mavililer, antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirdi. Karadeniz ekibi altyapıdan gelen oyuncuların da katılımıyla antrenman maçı yaparak günü tamamladı.

Bordo-mavililer, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı iznin ardından 14 Ekim Salı günü gerçekleştireceği çalışmayla devam edecek. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in attığı imzanın arkasında durması sağlanmalı

Erdoğan'dan Mısır'daki zirve öncesi tarihi İsrail çağrısı
Afganistan ile Pakistan arasında şiddetli çatışma! Birçok askeri üs vuruldu

İki Müslüman ülke birbirini vurdu, askeri üsler yanarak küle döndü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk'un yeni maaşı ortaya çıktı! Parayı koyacak yer bulamayacak

Yeni maaşı ortaya çıktı! Parayı koyacak yer bulamayacak
Afganistan ile Pakistan arasında şiddetli çatışma! Birçok askeri üs vuruldu

İki Müslüman ülke birbirini vurdu, askeri üsler yanarak küle döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.