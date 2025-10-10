Haberler

Trabzonspor, Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trabzonspor, Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçı için hazırlıklarına antrenmanla devam ediyor. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde kuvvet çalışmaları yapıldı.

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 9'uncu haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Trabzonspor, Süper Lig'in 9'uncu haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını bu sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan idmanda oyuncular salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

Bordo-mavili takım, bugün saat 16.00'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Trump'ın hayali suya düştü! İşte Nobel Barış Ödülü'nün sahibi

Trump'ın hayali suya düştü! İşte Nobel Barış Ödülü'nün sahibi
Bu nasıl takım böyle? Kaleci hariç herkes skora katkı sağladı

Bu nasıl takım böyle? Kaleci hariç herkes...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çin'deki tatil trafiği görenleri hayrete düşürüyor

Trafikten dert yananlara "Halimize şükür" dedirten görüntü
Bu nasıl takım böyle? Kaleci hariç herkes skora katkı sağladı

Bu nasıl takım böyle? Kaleci hariç herkes...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.