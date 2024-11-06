Trabzonspor, Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçı için antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan idmanda kuvvet çalışması ve taktik antrenmanları gerçekleştirildi.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 9 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde salonda kuvvet çalışması ile başlayan antrenman, daha sonra sahada devam etti.
Antrenman, pas ve taktik çalışması ile tamamlandı.
Bordo-mavililer, yarın yapacakları idmanla Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürecek.