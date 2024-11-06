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Trabzonspor Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trabzonspor Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları kapsamında antrenman yaptı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular kuvvet çalışması ve taktik çalışmalar yaptı.

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 12'nci haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Trabzonspor, Süper Lig'in 12'nci haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular önce salonda kuvvet çalışması yaptı. Bordo-mavilii oyuncular ardından sahada ısınma gerçekleştirdi. Pas çalışması ile devam eden antrenman, taktik çalışma ile sona erdi.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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