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Trabzonspor, Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Trabzonspor, Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıklarına Başladı
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Trabzonspor, Süper Lig'in 12'ninci haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçı için antrenman yapmaya başladı. Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 12'nci haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda Süper Lig'in 11'inci haftasında Fenerbahçe ile oynanan maçta forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından dar alanda oyun ve topla sprint çalışması yaptı. Antrenman, topla aerobik çalışma ile sona erdi.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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