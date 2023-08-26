Trabzonspor, Çaykur Rizespor karşısında 3 değişiklik yaptı

Trabzonspor teknik direktörü Nenad Bjelica, Çaykur Rizespor maçında 3 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Abdülkadir Ömür ve Denswil ise ilk kez yedek kulübesinde yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica, Galatasaray maçının 11'inde 3 değişiklik yaptı.

Bordo-mavili ekip, Papara Park'ta yapılan müsabakaya Uğurcan Çakır, Benkovic, Baniya, Larsen, Eren Elmalı, Kourmpelis, Bakasetas, Enis Bardhi, Tekliç, Visca, Umut Bozok 11'i ile çıktı.

Trabzonspor'da yedek kulübesinde Muhammet Taha Tepe, Hüseyin Türkmen, Abdülkadir Ömür, Fountas, Denswil, Göktan Gürpüz, Doğucan Haspolat, Mehmet Can Aydın, Arif Boşluk, Enis Destan yer aldı.

Bjelica, Galatasaray maçında sakatlanan Trezequet'in yerine Edin Visca, Denswil'in yerine Baniya, Abdülkadir Ömür'ün yerine Tekliç'i 11'de oynattı.

İlk iki maçta 11'de başlayan Abdülkadir Ömür ve Denswil, bu sezon ilk kez yedek kulübesinde maça başladılar.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Trezeguet'in yanı sıra Orsic ve Fernandez Çaykur Rizespor karşısında kadroda yer almadı.

Papara Park'taki karşılaşmayı yaklaşık 18 bin bordo-mavili taraftar tribünden izledi.

Çaykur Rizespor için ayrılan bölümde ise beş yüzün üzerinde yeşil-mavili taraftar, takımlarını destekledi.

-Çaykur Rizespor'da 2 değişiklik

Rize temsilcisinin teknik direktörü İlhan Palut, 2. hafta oynanan Corendon Alanyaspor mücadelesinin 11'inde 2 değişikliğe gitti.

Yeşil-mavili ekip, Gökhan Akkan, Taha Şahin, Mocsi, Emirhan Topçu, Halil İbrahim Pehlivan, Mithat Pala, Varesanovic, Zeqiri, Olawoyin, Sauer, Benhur Keser 11'i ile maça çıktı.

Çaykur Rizespor'un yedek kulübesinde Tarık Çetin, Zafer Görgen, Eren Emre Aydın, Seyfettin Anıl Yaşar, Sinan Osmanoğlu, Oumar Diouf, Mame Faye, Pinchi, Eray Korkmaz, Alberk Koç yer aldı.

İlhan Palut, geçen hafta ilk 11'de başlayan Mary'i maç kadrosuna almazken Seyfettin Anıl Yaşar maça yedek başladı. Bu iki oyuncunun yerine yeni transferler Mocsi ve Sauer ilk kez ilk 11'de forma şansı buldu.