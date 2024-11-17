Trabzonspor, Çayırova Belediyesi'ni 85-68 ile Geçti

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 11. haftasında Trabzonspor, evinde Çayırova Belediyespor'u 85-68 yendi.

Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye hızlı başlayan iki ekip de boyalı alanda etkili oldu, ilk periyotu ev sahibi 21-20 önde tamamladı.

Bordo-mavililer, dış atışlarda Mitchell Creek'in ve Okben Ulubayın etkili oyunuyla, ilk devreyi 51-34 önde bitirdi.

Tykivion Gordon ve Can Öğüt'ün elinden bulduğu 3 sayılık basketlerle farkı koruyan ev sahibi, üçüncü periyotu 67-42 önde tamamladı. Bordo-mavililer parkeden 85-68 galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Trabzonspor, evinde oynadığı 6 karşılaşmada 5. galibiyetini alırken, deplasmanda oynadığı 6. karşılaşmadan 3. kez mağlup ayrıldı.