Üye Girişi
Haberler
Trabzonspor, Busenaz Sürmeneli'yi Tebrik Etti

Trabzonspor, Busenaz Sürmeneli'yi Tebrik Etti

Spor Haberleri

Trabzonspor Kulübü, 3. Avrupa Oyunları'nda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'yi tebrik etti.

Trabzonspor Kulübü, 3. Avrupa Oyunları'nda kadınlar boks 66 kilo finalinde Belçikalı rakibi Oshin Derieuw'u 5-0 yenerek altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli için tebrik mesajı yayımladı.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gururumuzsun Busenaz Sürmeneli! Krakow-Malopolska 2023 Avrupa Oyunları 66 kiloda mücadele ederek altın madalyayı ülkemize kazandıran sporcumuz Busenaz Sürmeneli'yi tebrik ederiz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Enes Sansar - Spor

Trabzonspor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title