Trabzonspor, Bursaspor'a Mağlup Oldu
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Trabzonspor, Bursaspor'a 85-79'luk skorla yenilerek sahadan mağlup ayrıldı.
Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Trabzonspor, Hayri Gür Spor Salonu'nda Bursaspor ile karşılaştı. Maçın ilk periyodunu 19-17 geride tamamlayan bordo-mavililer, devreyi 43-38'lik skorla geride tamamladı. Üçüncü periyotta ise geriden gelerek 9 sayı öne geçen Karadeniz ekibi, son periyoda 66-57 önde girmeyi başardı. Son periyotta skor avantajını koruyamayan Trabzonspor, parkeden 85-79'luk skorla mağlup ayrıldı. - TRABZON
