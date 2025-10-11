Haberler

Trabzonspor, Bursaspor'a Mağlup Oldu

Trabzonspor, Bursaspor'a Mağlup Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Trabzonspor, Bursaspor'a 85-79'luk skorla yenilerek sahadan mağlup ayrıldı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Trabzonspor, sahasında karşılaştığı Bursaspor Basketbol'a 85-79'luk skorla mağlup oldu.

Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Trabzonspor, Hayri Gür Spor Salonu'nda Bursaspor ile karşılaştı. Maçın ilk periyodunu 19-17 geride tamamlayan bordo-mavililer, devreyi 43-38'lik skorla geride tamamladı. Üçüncü periyotta ise geriden gelerek 9 sayı öne geçen Karadeniz ekibi, son periyoda 66-57 önde girmeyi başardı. Son periyotta skor avantajını koruyamayan Trabzonspor, parkeden 85-79'luk skorla mağlup ayrıldı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Erdoğan'dan hemşehrilerini coşturan sözler: Gazze'ye önce ben gideceğim sonra siz

Bu sözlerle hemşehrilerini coşturdu: Önce ben gideceğim sonra siz
Sergen Yalçın çok istiyor! Beşiktaş'tan 2. Cengiz Ünder operasyonu

Sergen Yalçın çok istiyor! Beşiktaş'tan 2. Cengiz Ünder operasyonu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüntü Ankara'dan! Kafasına silah dayanan kadının büyük dramı

Görüntü Ankara'dan! Kafasına silah dayanan kadının büyük dramı
Sergen Yalçın çok istiyor! Beşiktaş'tan 2. Cengiz Ünder operasyonu

Sergen Yalçın çok istiyor! Beşiktaş'tan 2. Cengiz Ünder operasyonu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.