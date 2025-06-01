Trabzonspor Bu Sezon Ligi 7. Sırada Tamamladı, Fark Artıyor

Trendyol Süper Lig'i bu sezon 51 puanla 7. sırada tamamlayan Trabzonspor, ligi şampiyon bitiren takımın en farklı gerisine düştüğü sezonu yaşadı.

Bordo-mavililer, ligde oynadığı 36 karşılaşmada 13 galibiyet, 12 beraberlik, 11 mağlubiyet sonucunda 51 puan toplayarak şampiyon Galatasaray'ın 44 puan gerisinde sezonu tamamladı.

Karadeniz ekibi, 2015-2016 sezonunda 79 puanla şampiyon olan Beşiktaş'ın 39 puan gerisinde kalıp en büyük farkı yaşadığı sezondan da daha fazla fark yedi.

Şampiyonluk sonrası büyük farklar

Trabzonspor, ligde 7. şampiyonluğuna ulaştığı 2021-2022 sezonunun ardından düşüşe geçerek ilk sıradaki takımın puan olarak çok gerisinde sezonu tamamladı.

2022-2023 sezonunda 88 puanla Galatasaray şampiyon olurken Trabzonspor, ligde 57 puanla 6. sırada yer aldı ve zirvenin 31 puan gerisinde sezonu tamamladı.

Bordo-mavililer, 2023-2024 sezonunda ise 102 puanla bu kez şampiyon olan Galatasaray'ın 35 puan gerisinde 67 puanla sezonu 3. sırada bitirdi.

Bu sezon ise Trabzonspor'un zirveyle arasındaki fark daha da açıldı. Karadeniz ekibi, şampiyon Galatasaray'ın 44 puan gerisinde ligi bitirerek bugüne kadarki en farklı sezonu yaşadı.

Üçüncü kez 7. bitirdi

Bordo-mavili takım, 1974-1975 sezonunda çıktığı ve 51 sezondur aralıksız mücadele ettiği Türkiye'nin en üst liginde genelde üst sıralarda yer aldı.

İlk yıllarında ligde fırtına gibi esen Trabzonspor, 1975-1976, 1976-1977, 1978-1979, 1979-1980, 1980-1981, 1983-1984 sezonlarında şampiyonluk ipini göğüslerken, 2021-2022 sezonunda 38 yıl sonra aynı başarıyı tekrarladı.

Ligi 7 kez 1. sırada tamamlayan Trabzonspor, 9'ar kez de ikincilik, üçüncülük ve dördüncülük elde ederek 34 sezon ilk 4 içerisinde yer alma başarısı gösterdi.

Beşer kez 5 ve 6, ikişer kez de 7 ve 9. sırada ligi bitiren Karadeniz ekibi, en kötü derecelerini ise birer kez 12 ve 14. olarak yaşadı.

Trabzonspor, bu sezon ligi üçüncü defa 7. sırada tamamladı.

En kötü derecesi 2001-2002 sezonunda

Trabzonspor, lig tarihinde en kötü dönemini 2001-2002 sezonunda geçirdi.

Karadeniz ekibi, 18 takımın mücadele ettiği 2021-2002 sezonunu düşme hattının 3 puan üzerinde 14. sırada tamamladı.