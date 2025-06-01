Trabzonspor Bu Sezon Ligi 7. Sırada Tamamladı, Fark Artıyor

Trabzonspor Bu Sezon Ligi 7. Sırada Tamamladı, Fark Artıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'de bu sezon 51 puanla 7. sırayı elde eden Trabzonspor, şampiyon Galatasaray'ın 44 puan gerisinde kalarak tarihin en büyük puan farkını yaşadı.

Trendyol Süper Lig'i bu sezon 51 puanla 7. sırada tamamlayan Trabzonspor, ligi şampiyon bitiren takımın en farklı gerisine düştüğü sezonu yaşadı.

Bordo-mavililer, ligde oynadığı 36 karşılaşmada 13 galibiyet, 12 beraberlik, 11 mağlubiyet sonucunda 51 puan toplayarak şampiyon Galatasaray'ın 44 puan gerisinde sezonu tamamladı.

Karadeniz ekibi, 2015-2016 sezonunda 79 puanla şampiyon olan Beşiktaş'ın 39 puan gerisinde kalıp en büyük farkı yaşadığı sezondan da daha fazla fark yedi.

Şampiyonluk sonrası büyük farklar

Trabzonspor, ligde 7. şampiyonluğuna ulaştığı 2021-2022 sezonunun ardından düşüşe geçerek ilk sıradaki takımın puan olarak çok gerisinde sezonu tamamladı.

2022-2023 sezonunda 88 puanla Galatasaray şampiyon olurken Trabzonspor, ligde 57 puanla 6. sırada yer aldı ve zirvenin 31 puan gerisinde sezonu tamamladı.

Bordo-mavililer, 2023-2024 sezonunda ise 102 puanla bu kez şampiyon olan Galatasaray'ın 35 puan gerisinde 67 puanla sezonu 3. sırada bitirdi.

Bu sezon ise Trabzonspor'un zirveyle arasındaki fark daha da açıldı. Karadeniz ekibi, şampiyon Galatasaray'ın 44 puan gerisinde ligi bitirerek bugüne kadarki en farklı sezonu yaşadı.

Üçüncü kez 7. bitirdi

Bordo-mavili takım, 1974-1975 sezonunda çıktığı ve 51 sezondur aralıksız mücadele ettiği Türkiye'nin en üst liginde genelde üst sıralarda yer aldı.

İlk yıllarında ligde fırtına gibi esen Trabzonspor, 1975-1976, 1976-1977, 1978-1979, 1979-1980, 1980-1981, 1983-1984 sezonlarında şampiyonluk ipini göğüslerken, 2021-2022 sezonunda 38 yıl sonra aynı başarıyı tekrarladı.

Ligi 7 kez 1. sırada tamamlayan Trabzonspor, 9'ar kez de ikincilik, üçüncülük ve dördüncülük elde ederek 34 sezon ilk 4 içerisinde yer alma başarısı gösterdi.

Beşer kez 5 ve 6, ikişer kez de 7 ve 9. sırada ligi bitiren Karadeniz ekibi, en kötü derecelerini ise birer kez 12 ve 14. olarak yaşadı.

Trabzonspor, bu sezon ligi üçüncü defa 7. sırada tamamladı.

En kötü derecesi 2001-2002 sezonunda

Trabzonspor, lig tarihinde en kötü dönemini 2001-2002 sezonunda geçirdi.

Karadeniz ekibi, 18 takımın mücadele ettiği 2021-2002 sezonunu düşme hattının 3 puan üzerinde 14. sırada tamamladı.

Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Robin Thicke ve April Love Geary, Meksika'da büyülü bir düğünle evlendi

18 yaş farkına rağmen 6 senelik birliktelik mutlu sonla bitti
Şarkıcı Şimal Gülen son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü şarkıcı hayatının baharında sonsuzluğa uğurlandı
Süper hızlı tren geliyor! Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya düşecek

Süper hızlı tren geliyor! Ankara'dan İstanbul'a rekor sürede gidilecek
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Ünlü şarkıcı Derya Uluğ'dan Ali Koç'a çağrı: Taraftarımın yanındayım

Güzel şarkıcı artık dayanamadı! Ali Koç'a böyle seslendi
Hindistan, savaş uçaklarının Pakistan tarafından düşürüldüğünü ilk kez doğruladı

Pakistan'dan büyük darbe! Hindistan kaybını ilk kez doğruladı
İlçede sinek istilası! Sürücüler önlerini göremiyor

İlçede sinek istilası! Halk 1 metre önünü göremiyor
Ozan Güven'den radikal karar! 50 yaşına bastı, hayatında yeni bir sayfa açtı

Ozan Güven'den radikal karar! Hayatından çıkarıyor
Marmaray'da tartıştığı yolcuyu çocuklarının gözü önünde darbeden şüpheli tutuklandı

Çocuklarının gözü önünde babayı döven eşkıyalar için karar verildi
Milyonlarca sürücünün ehliyeti tehlikede

Milyonlarca sürücüye kötü haber! Ehliyetleri iptal edilecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.