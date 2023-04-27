Trabzonspor, Bruno Peres ile yollarını ayırdı

Trabzonspor, Bruno Peres ile karşılıklı anlaşarak sözleşmenin feshedildiğini açıkladı.

Trabzonspor, Brezilyalı oyuncusu Bruno Peres ile anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Bruno da Silva Peres arasındaki 31.05.2024 bitiş tarihli sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir" ifadelerine yer verildi. - TRABZON