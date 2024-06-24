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Trabzonspor, Borna Barisic ve John David Lundstram ile transfer görüşmelerine başladı

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Trabzonspor, serbest statüdeki futbolcular Borna Barisic ve John David Lundstram'ın sağlık kontrolünden geçtiğini duyurdu. İki oyuncunun da Trabzon'a gelerek takımın hazırlık kampına katılması bekleniyor.

Trabzonspor'un transfer görüşmelerine başladığı Borna Barisic ve John David Lundstram, sağlık kontrolünden geçti.

Bordo-mavililer, serbest statüde yer alan profesyonel futbolcular Borna Barisic ve John David Lundstram'ı bugün İstanbul'da sağlık kontrollerinden geçirdi. İki oyuncunun da Trabzon'a gelerek ilk hazırlık kampına katılması bekleniyor. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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