Trabzonspor, Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda oynayacağı Sipay Bodrum FK maçı için antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanda oyuncular, dinamik ısınma, rondo, pas çalışması ve taktik antrenmanı gerçekleştirdi.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 18 Mayıs Pazar günü deplasmanda oynayacağı Sipay Bodrum FK maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, dinamik ısınmanın ardından rondo ve pas çalışması gerçekleştirdi.

Dar alanda oyunla devam eden antrenman, taktik çalışması ile sona erdi.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Spor
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