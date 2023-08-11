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Trabzonspor, Bitexen Antalyaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı

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Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun açılış maçında Trabzonspor, sahasında Bitexen Antalyaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Abdulkadir Ömür'ün köşe vuruşunda Denswill'in attığı golle Trabzonspor öne geçti.

Stat: Papara Park

Hakemler: Zorbay Küçük, Murat Tuğberk Curbay, Aleks Taşçıoğlu

Trabzonspor : Uğurcan Çakır, Larsen, Benkovic, Denswil, Eren Elmalı, Kourbelis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Visca, Trezeguet, Umut Bozok

Bitexen Antalyaspor : Leite, Bünyamin Balcı, Bahadır Öztürk, Ömer Toprak, Güray Vural, Erdal Rakip, Kaluzinski, Erdoğan Yeşilyurt, Andreas Larsson, Bytyqi, Buksa

Gol: Dk. 8 Denswil ( Trabzonspor )???????

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun açılış maçında Trabzonspor, sahasında Bitexen Antalyaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

8. dakikada Trabzonspor öne geçti. Abdulkadir Ömür'ün soldan kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Denswill, kafayla vurduğu topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

10. dakika Larsen'in sağdan ceza sahasına çıkardığı topu Trezeguet kaleye gönderdi, rakip oyuncuya çarpan topu kaleci Leite kontrol etti.

43. dakikada Abdülkadir Ömür'ün sağdan kullandığı köşe vuruşunda topu kaleci Leite arka direkte kornere gönderdi.

44. dakikada Bakasetas'ın soldan ceza sahasına ortaladığı topta karambol oluştu. Visca'nın vuruşunda, savunma topu güçlükle uzaklaştırdı.

45. dakikada Visca'nın pasıyla ceza yayı içerisinde topla buluşan Trezeguet'in vuruşunda, Umut Bozok'a çarpan top kale direğinin yanından dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Spor

Trendyol Süper Lig Abdülkadir Ömür Antalyaspor Trabzonspor Spor Haberler

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