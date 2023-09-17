Trabzonspor-Beşiktaş Maçının Misafir Tribün Biletleri Satışa Çıktı

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmanın misafir tribün biletleri satışa sunuldu. Beşiktaş maçı biletlerinin tükendiği ve misafir tribün biletlerinin bordo-mavili taraftarlar için satışa sunulduğu açıklandı. Misafir tribün biletlerinin fiyatı ise 200 lira olarak belirlendi.