Trabzonspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Süper Lig'in 24'üncü haftasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 4 Şubat Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma, koordinasyon, pas çalışması ile 5'e 2 top kapma gerçekleştirildi.
Geniş alanda oyun ile devam eden antrenman, sonuçlandırma çalışmasıyla tamamlandı.
Bordo-mavililer, yarın yapacakları antrenman ile Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürecek.