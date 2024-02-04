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Trabzonspor, Beşiktaş maçının hakem kararlarına tepki gösterdi

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Süper Lig'in 24'üncü haftasında Trabzonspor, deplasmanda konuk olduğu Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu. Trabzonspor Kulübü, maçın ardından hakem kararlarına tepki göstererek MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu'nun istifasını ve hakemlik müessesesinin yeniden dizayn edilmesini istedi.

Süper Lig'in 24'üncü haftasında Trabzonspor, deplasmanda konuk olduğu Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu. Bu mücadelenin ardından Trabzonspor Kulübü sosyal medya hesabından yapılan açıklama ile hakem kararlarına tepki gösterdi. Açıklamada, "Tolga Özkalfa tarafından son derece deneyimsiz hakemlerin atandığı VAR odasında keyif çatılırken, sahada da kuralı kitaba göre değil kafasına göre uygulayan bir art niyetli VAR'dı" denildi.

Kulübün resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Beşiktaş ile oynadığımız karşılaşmada belki de bugüne kadar örneğine rastlanmamış hakem rezaletiyle karşı karşıya kaldık! Bu rezaletin arkasında başta MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu ve Tolga Özkalfa olmak üzere orta hakem Arda Kardeşler ile VAR'daki Alper Çetin bulunuyordu. Oyuncumuz Bardhi'ye yapılan penaltıyı veremeyen, pozisyonun hemen ardından yediğimiz golden önce Mendy'nin formasından çekilmesini es geçen bu güruhun; Dolmabahçe'ye adaleti sağlamak için değil takımımızı katletmek için çıktığı aşikardı! Tolga Özkalfa tarafından son derece deneyimsiz hakemlerin atandığı VAR odasında keyif çatılırken, sahada da kuralı kitaba göre değil kafasına göre uygulayan bir art niyetli VAR'dı! Bu çıkmaz sokaktan çıkışın tek yolunun MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu'nun istifası ardından da hakemlik müessesesinin yeniden dizayn edilmesiyle mümkün olacağını bir kez daha vurgulamak istiyoruz. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye de soruyoruz: Hemen hemen her hafta tekrarlanan Trabzonspor düşmanlığını daha ne kadar arkanızı dönüp seyredeceksiniz?"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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