Trabzonspor - Beşiktaş Maçının Biletleri Satışa Çıktı

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak olan Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu. Papara Park'ta oynanacak maçın bilet fiyatları ve satış noktaları hakkında detaylı bilgi verildi. Taraftarlar büyük ilgi göstererek satış noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 17 Eylül Pazar günü Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu.

Papara Park'ta oynanacak karşılaşmanın biletleri VIP Platinum-B 2 bin, VIP Platinum A-C 1500, VIP Gold bin, VIP Silver 750, Batı tribün 500, Doğu Üst 400, Fırtına 300, Kuzey-Güney kale arkası ise 200 liradan satışa çıkarıldı.

Taraftarların bu maça ilgisi dolayısıyla Atatürk Alanı'ndaki satış gişesinin önünde de kuyruk oluştu.