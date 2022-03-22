Trabzonspor-Beşiktaş maçının biletleri satışa çıktı

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü Beşiktaş'ı ağırlayacağı maçın biletleri satışa çıkarıldı.

Maç biletlerinin saat 11.00'de satışa sunulacağının açıklanması sonrası taraftarlar, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'ndaki gişe önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Saatler öncesinden gişe önünde yoğunluk oluşturan taraftarlar, bilet alabilmek için uzun süre kuyrukta bekledi.

Taraftarlardan Eray Yanmış, AA muhabirine, bilet alabilmek için saat 06.00'da gişeye geldiğini belirterek, "Şampiyonluğumuzu bekliyoruz, hevesliyiz. Onun tadını da statta doya doya çıkarmak için arkadaşlarımızla maça gidip takımı destekleyeceğiz. Umutluyuz. En az 2 gol bekliyoruz. Uğurcan'a (Çakır) da güveniyoruz. Güzel bir maç olacak inşallah. Ben 38 yaşındayım, henüz şampiyonluk görmedim. Onun için de büyük bir hasret içerisindeyiz. İnşallah bu sene göreceğiz." diye konuştu.

Fatma Berber de Beşiktaş'ı mağlup edeceklerine inandığını, maça gitmek için uzun süredir kuyrukta beklediğini söyledi.

Bedensel engelli taraftar Lokman Salih Kuyucu ise ilk defa maça gideceği için heyecanlı olduğunu dile getirerek, "Kulüp bize bileti ücretsiz veriyor. Kuyrukta bekliyoruz ama zaten bileti bedava alıyoruz. Bir zahmeti olacak bu işin. Biraz da zahmete katlanalım. Allah'ın izniyle Beşiktaş'ı da yeneceğiz." ifadelerini kullandı.

Murat Kahraman ise bilet alabilmek için sırada beklediğini ancak yoğun talebi görünce daha erken gelmediği için pişman olduğunu dile getirdi.

Trabzonspor Kulübü, Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatlarını, VIP Platinum için 3 bin 250 lira, VIP Gold için 2 bin 500 lira, VIP Silver için bin 750 lira, batı tribün için 750 lira, doğu tribün için 650 lira, fırtına tribün için 450 lire ve kale arkası için de 350 lira olarak belirledi.