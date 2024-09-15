Trabzonspor-Beşiktaş Maçının Ardından: Başkan Doğan Hakemleri Eleştirdi

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, karşılaşmanın hakemine tepki göstererek, "Bugün öncelikle sağda yaklaşık 90 dakika herhalde 10 kişi mücadele eden futbolcularımızı canı gönülden kutluyorum. Kırmızı kart pozisyonu var. Bize göre de kırmızı kart doğru bir karardı bence de. Yani VAR'ın devreye girmesiyle haklı olarak. Tabii Visca çok beyefendi ve değerli bir oyuncu ama yanlışlıkla da yapsa böyle bir hareketten dolayı kırmızı kart görmesi doğruydu. Fakat aynı VAR ne hikmetse yine ona benzer bir pozisyonda devreye girmedi. Çok ilginç bir şekilde hakem tüm takdir haklarının tamamını, tamamına yakınını demiyorum, tamamını Beşiktaş'tan yana kullandı. Anlamak gerçekten zor. En sonlarda bir pozisyon var. Penaltı bekledi. Bence oyuncu kendini atıyor. Gerçekten ikinci sarı kart olması gerekirken niyetini tam olarak ortaya koydu. Hakemin yaptığı tek eksik bir şey vardı. Bence sahaya direkt Beşiktaş formasıyla çıksaydı hiç bu işler de olmazdı, çok daha da rahat olurdu. Ben sayın federasyon başkanımızdan bu konuları düzelteceğine inancım tam" dedi.

'FEDERASYON BAŞKANIMIZLA GÖRÜŞECEĞİM'

Hakem kararlarının mücadeleye gölge düşürdüğünü kaydeden Doğan, "Gerçekten kendi evimizde tüm taktir haklarının bu şekilde başka bir takıma kullanılarak hareket edilmesi gerçekten çok enteresan. Ama tüm bunlara rağmen ben Beşiktaşlı oyuncuları da canı gönülden kutluyorum, Trabzonsporlu oyuncular gibi. Onlar da gerçekten bu sıcak havada, bu ortamda mücadelelerini verdiler. Mücadeleye gölge düşüren tek şey hakem ve hakem kararları oldu. Federasyon başkanımızla görüşeceğim. Gerçekten Trabzonspor olarak çok ciddi sıkıntımız var. Ben federasyon başkanımız buraya gelirken de biz bu konulardaki iyi niyetinden eminiz. Ben bu konuların hepsine bir çözüm bulacağını düşünüyorum" diye konuştu.

'ŞENOL HOCA BİZİ YANILTMADI'

Taraftarlara teşekkür eden Doğan, "Tüm tribünleri dolduran taraftarlara teşekkür ediyoruz. Bu sıcak havada herkes buraya geldi. Canı gönülden takımını destekledi. Maç sonu da çok güzeldi. Trabzonspor taraftarı tabi güzel futbolu, hırsın sahaya yansıtılmasını, mücadeleyi güzel karşıladı haklı olarak. ve eski coşkusunu gösterdi. Bundan sonraki tüm maçlarda da biz aynı mücadeleyi, aynı coşkuyu göstereceğimize inanıyoruz. İnşallah bundan sonra taraftarımızla bütünleşerek hep beraber daha güzel günler göreceğiz. Zaten biz daha önce bahsettiğimiz gibi Şenol hocamızın tecrübesi belli. Daha önce hem Trabzon'da hem de İstanbul takımlarında şampiyonluk yaşadı. Bizim kendimize inancımız tam. Zaten Şenol hoca tercihimizin ana sebebi de tecrübesi ve bilgisiydi. Dolayısıyla bizi yanıltmadı ilk maçta. Kendisine çok teşekkür ederiz. Sezonda biraz daha zaman geçtikçe hem Şenol hocamızın hem oyuncularımızın da daha artarak performans göstereceğini taraftarımızla da bütünleşerek bir an önce zirve yarışının içerisinde olmayı yapıyoruz" ifadelerinde bulundu.

'BEŞİKTAŞ FORMASI GİYSEYDİ DAHA İYİ OLURDU'

Başkan Doğan, hakeme yönelik soruya, "Ben genel olarak çok hakem konusuna fazlasıyla girmek istemiyorum ama bugün gerçekten dikkat çeken, göze batan, dediğim gibi yani bir Beşiktaş forması giyseydi daha iyi olurdu. Daha öyle çıksaydı direkt yani. Gerçekten ayıp yani, yani bu safhada böyle bir maçta çok enteresan tüm takdir haklarının tamamını rakip takımından yana kullanması çok enteresan. Uzun zamandır buna benzer bir şey seyretmedik burada. Ama tüm bunlara rağmen takımımız teslim olmadı, mücadelesini gösterdi. Gerçekten ben onların mücadelesini 10 kişi, 90 dakikanın belki de üzerinde yani uzatmaları da koyarsak bir süre mücadele ettiler. Ben oyuncularımın tamamına tekrar tebrik ediyorum. Hepsine teşekkür ediyorum" yanıtını verdi.