Beşiktaş maçının ardından

Süper Lig'in 31'inci haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası Trabzonspor'da teknik Abdullah Avcı ile Beşiktaş'ın teknik direktörü Valerien Ismael açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerian İsmael'in muhtemel oyun planını anlamak için geçmişte çalıştırdığı takımları analiz ettiklerini belirtti. Avcı, "Maça hazırlanırken hocalarının son dönemde oynattığı formasyondan ve yaptığı açıklamalardan yola çıkarak 3-4-3 sistemine göre hazırlandık. Hocanın bundan önceki çalıştırdığı takımlarda savunmada ve hücumda neler yaptığına çalıştık. Haftamız da çok iyi geçti. İlk yarı itibariyle oyun dalgalı sürece girdi. İlk yarı Djaniny atsa belki öne geçecektik. İkinci yarı itibariyle golü bulduk. Bugün kilit nokta savunma arkasına koşulardı. Hüseyin'in pasıyla bunu yaptık. İkiyi bulabilirdik ama rakibin de kaliteli ayakları var, penaltı kaçırdılar. Penaltı mı değil mi tartışılır. Sonra golü buldular, kırmızı kart oldu. Sonra fırsatlar yakaladık; son dakika direkten dönen bir top var. Oyun gitti, geldi. Kazanmak istedik ama kazanamadık. Ligi domine eden bir takım olarak İstanbul'un üç büyük takımına karşı 3 galibiyet 3 beraberlik aldık. Kazansak da matemaiksel olarak iyi olacaktı. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum, beni bugün çok duygulandırdılar. Buraya gelip destek veriyorlar. Biz sonuna geldik, umarım Ramazan Bayramı'nda en geç Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutlamış olacağız" dedi.

Karşılaşmada kullanılan çift vuruşun hatalı noktadan kullanıldığı gerekçesiyle maçta kural hatası yapıldığı yönünde soruya Ismael, "Pozisyonu hatırlamıyorum" yanıtını verdi.