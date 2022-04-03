Trabzonspor-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu! Valerien Ismael'den şaşırtan tercihler
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Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı ağırlıyor. Saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek. Beşiktaş, Valerien Ismael yönetiminde ilk maçında galibiyet hedeflerken, açık ara puan farkıyla zirvede yer alan bordo-mavililer de taraftarı önünde 3 puan istiyor. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.
Trabzonspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında karşı karşıya geliyor. Valerien Ismael yönetiminde ilk maçına çıkacak siyah-beyazlılar, sahadan galibiyetle ayrılarak yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Milli ara öncesi Çaykur Rizespor'a mağlup olan bordo-mavililer ise Kara Kartal'ı devirerek yeni bir galibiyet serisinin startını verme hedefinde.
Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Vitor Hugo, Anders Trondsen, Ahmetcan Kaplan ile cezalı Bruno Peres, Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek. Marek Hamsik'in ise maç kadrosunda yer alması bekleniyor.
Beşiktaş'ın Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşma, teknik direktör Valerien Ismael'in yeni kariyerindeki ilk maçı olacak. Teknik direktör Önder Karaveli'nin görevinden ayrılmasının ardından siyah-beyazlı takımın başına geçen Ismael, ilk maçında Trabzonspor'a karşı 3 puan almaya çalışacak.
Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Hüseyin, Denswil, Puchacz, Siopis, Bakasetas, Ömür, Visca, Nwakaeme, Djaniny
Beşiktaş: Ersin, Welinton, Vida, Montero, Rosier, Josef, Can, Rıdvan, Ghezzal, Alex Teixeira, Batshuayi