Trabzonspor-Beşiktaş Maçında Beşiktaş Taraftarlarına Yer Yok
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçında Beşiktaş taraftarlarına izin verilmeyecek.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 17 Eylül Pazar günü oynanacak Trabzonspor- Beşiktaş karşılaşmasına konuk takımın taraftarları alınmayacak.
İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım başkanlığında, kurul üyelerinin de katılımıyla Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.
Toplantıda, Papara Park'ta oynanacak karşılaşmaya, siyah-beyazlı takımın taraftarlarının alınmamasına karar verildi.
Kaynak: AA / Spor