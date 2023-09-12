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Trabzonspor-Beşiktaş Maçında Beşiktaş Taraftarlarına Yer Yok

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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçında Beşiktaş taraftarlarına izin verilmeyecek.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 17 Eylül Pazar günü oynanacak Trabzonspor- Beşiktaş karşılaşmasına konuk takımın taraftarları alınmayacak.

İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım başkanlığında, kurul üyelerinin de katılımıyla Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıda, Papara Park'ta oynanacak karşılaşmaya, siyah-beyazlı takımın taraftarlarının alınmamasına karar verildi.

Kaynak: AA / Spor

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