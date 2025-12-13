Trabzonspor, Beşiktaş maçına hazır

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavili kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda oyuncular ısınma ve taktik çalışma yaptı.

Papara Park'ta yarın 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.