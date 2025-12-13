Trabzonspor, Beşiktaş maçına hazır
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş ile yapacağı karşılaşma için hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki çalışmalarda oyuncular ısınma ve taktik çalışma yaptı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavili kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda oyuncular ısınma ve taktik çalışma yaptı.
Papara Park'ta yarın 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.
Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Spor