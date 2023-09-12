Trabzonspor-Beşiktaş Maçına Beşiktaş Taraftarları Alınmayacak

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak olan karşılaşmaya siyah-beyazlı taraftarlar alınmayacak.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak olan karşılaşmaya siyah-beyazlı taraftarlar alınmayacak.

Bugün Trabzon Valiliği'nde, Vali Aziz Yıldırım'ın başkanlığında gerçekleştirilen Spor İl Güvenlik Kurulu Toplantısı'nda, Trendyol Süper Ligi'nin 5. haftasında Trabzon'da, Trabzonspor ile Beşiktaş arasında 17 Eylül Pazar günü oynanacak olan karşılaşmaya, iki kulübün kararları ve talepleri üzerine siyah-beyazlı takımın taraftarlarının müsabakaya alınmayacağı bildirildi. - TRABZON