Trabzonspor, Beşiktaş maçı öncesi hazırlık maçı yaptı

Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile yapacağı maç öncesi 19 yaş altı takımıyla hazırlık maçı yaptı. Batista Mendy'in de ilk çalışmasına çıktığı belirtildi.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 17 Eylül Pazar günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, 19 yaş altı takımı ile hazırlık maçı yaptı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'un Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde 19 yaş altı takımı ile antrenman maçı yaptığı belirtildi.

Çift kale maçta oynayan Batista Mendy'in de bordo-mavili takımla ilk çalışmasına çıktığı öğrenildi.

Trabzonspor'da futbolcular yarını izinli olarak geçirdikten sonra 11 Eylül Pazartesi günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.