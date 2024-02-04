Trabzonspor Beşiktaş maçı için İstanbul'a geldi

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor, stada geldi.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor, bu akşam Tüpraş Stadı'nda Beşiktaş ile karşılaşacak. Mücadelenin başlamasına kısa bir süre bordo-mavili ekip yoğun güvenlik önlemleri altında müsabakanın oynanacağı stada gelerek başlama saatini beklemeye başladı. - İSTANBUL